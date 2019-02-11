الاتحاد التركي يفسخ عقد المدرب لوسيسكو ويحاول إقناع غونيش بالعودة

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الاثنين فسخ عقد مدرب المنتخب الوطني الروماني ميرسيا لوسيسكو، وسط تقارير صحافية عن محاولته إقناع مدرب بشكتاش الحالي شينول غونيش، بالعودة لتولي مقاليد الإدارة الفنية للمنتخب.

وأكد الاتحاد التركي في بيان "التوصل الى اتفاق مع مدرب المنتخب الوطني ميرسيا لوسيسكو (...) بشأن فسخ العقد" الذي كان يربطه بالمنتخب منذ عام 2017.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار السياسة الجديدة للاتحاد الذي يبحث عن تجديد في المنتخب قبل بدء التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020، والتي أوقعت قرعتها تركيا في المجموعة الثامنة الى جانب فرنسا بطلة العالم، إيسلندا، وألبانيا، ومولدافيا وأندورا.

ولم تصب النتائج التي حققها لوسيسكو (73 عاما) لصالح بقائه في مهامه، اذ فشل في قيادة تركيا الى مونديال روسيا 2018. وحقق المنتخب في إشرافه أربعة انتصارات وستة تعادلات وسبع هزائم في 17 مباراة.

ولا يعتبر لوسيسكو غريبا عن كرة القدم التركية، إذ سبق له الإشراف على عملاقي إسطنبول، غلطة سراي وبشكتاش، بين عامي 2000 و2004.

وأشارت الصحف التركية الى أن الاتحاد الذي لم يعلن اسم بديل للمدرب الروماني، يأمل إقناع غونيش بالعودة للمنصب الذي شغله بين 2000 و2004، في فترة شهدت حلول تركيا ثالثة في نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وهي أفضل نتيجة للمنتخب في تاريخه.

وبحسب وسائل الاعلام التركية، بدأ بشكتاش البحث عن مدرب بديل لغونيش في حال رحيله، علما بأن الأخير يتولى تدريبه منذ عام 2015.