هزيمة غلاطة سراي التركي على أرضه ووسط جمهوره في "يوروبا ليغ"

تلقى فريق غلاطة سراي التركي، اليوم الخميس، هزيمة على أرضه ووسط جمهوره في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وخسر غلاطة سراي من ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف لهدفين في ذهاب البطولة القارية.

و للتأهل إلى ثمن النهائي، يحتاج غلاطة سراي للفوز بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 2-1 أو أي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بالأراضي البرتغالي.

فيما يكفي بنفيكا الفوز بأي نتيجة أو الهزيمة بهدف نظيف أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره للتأهل إلى الدور التالي.

نجح بنفيكا في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني إدواردو سالفيو من ضربة جزاء في الدقيقة 27.

ومع حلول الدقيقة 54 أدرك غلاطة سراي التعادل عبر الكونغولي كريستيان لوينداما.

واستعاد بنفيكا التقدم مجددًا في الدقيقة 64 عن طريق السويسري هاريس سيفيروفيتش.

وبعدها فشلت جميع محاولات غلاطة سراي في إدراك التعادل، ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.