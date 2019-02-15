برشلونة يمدد عقد فالفيردي ويبقى الباب مفتوحاً لموسم إضافي

أعلن برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة تمديد عقد مدربه ارنستو فالفيردي لموسم اضافي مع خيار التمديد لموسم ثان.

وأشار النادي الكاتالوني في بيان: "توصل برشلونة ومدرب فريقه الأول الى اتفاق لتمديد العقد بين الطرفين لموسم إضافي (2019-2020) مع الخيار (التمديد) لموسم ثان (2020-2021)".

ومنذ قدومه الى برشلونة من أتلتيك بلباو في أيار/مايو 2017 بدلا من لويس أنريكي، نجح فالفيردي (55 عاما) بقيادة الفريق الى لقبي الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي، قبل أن يضيف اليها الكأس السوبر مطلع الموسم.

وقاد فالفيردي برشلونة في 96 مباراة رسمية فاز في 65 منها (43 في الدوري و11 في الكأس و10 في دوري الابطال وواحدة في الكأس السوبر) وتعادل 22 مرة مع 9 خسارات فقط.