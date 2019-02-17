ريال مدريد يسقط على ملعبه ويتلقى الهزيمة السابعة في "الليغا"

تلقى فريق ريال مدريد، اليوم الأحد، الهزيمة السابعة له في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وخسر ريال مدريد من ضيفه جيرونا بهدف لهدفين في الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد جيرونا إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 54 نقطة.

ودخل الريال اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف يربك به المنافس وهو ما تحقق في الدقيقة 25 عبر البرازيلي كاسيميرو.

بعدها فشل لاعبو جيرونا في إدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف.

وفي الوقت الذي بحث فيه الريال عن فرصة تسجيل هدف ثان، جاءت الدقيقة 65 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لجيرونا نفذها الأوروغوياني كريستيان ستواني في المرمى محرزًا التعادل.

ومع حلول الدقيقة 75 أضاف جيرونا الهدف الثاني له في اللقاء عن طريق كريستيان بورتوغيس.

وفشلت جميع محاولات ريال مدريد في إدراك التعادل، ليخرج جيرونا فائزًا باللقاء.