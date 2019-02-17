غلاطة سراي يضيق الخناق على متصدر الدوري التركي ويرفع التحدي

واصل فريق غلاطة سراي، اليوم الأحد، مطاردته لباشاك شهير على قمة ترتيب الدوري التركي لكرة القدم.

وتغلب غلاطة سراي على مضيفه قاسم باشا بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد غلاطة سراي إلى 42 نقطة في الوصافة بفارق ثلاث نقاط خلف باشاك شهير المتصدر، بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند 29 نقطة في المركز الثامن.

تقدّم قاسم باشا بهدف في الدقيقة 14 عن طريق المصري محمود حسن تريزيجيه، إلا أن غلاطة سراي أدرك التعادل في الدقيقة 22 عبر المغربي يونس بلهندة.

ولم يمر على التعادل طويلًا، فبعدها بست دقائق أحرز الجزائري سفيان فيغولي الهدف الثاني ليخرج غلاطة سراي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه غلاطة سراي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو قاسم باشا من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

ونجح فيغولي في تسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 53 و68، ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.