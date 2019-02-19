لأول مرة.. الاستعانة بحكام أجانب بالدوري المغربي

عين الاتحاد المغربي لكرة القدم، حكاما أجانب، لإدارة مباراة بالدوري المحلي، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقال الاتحاد في بيان، الثلاثاء، إنه "تفعيلاً لاتفاقية الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات مع الاتحادات الإفريقية لكرة القدم، تم تعيين طاقم تحكيمي من السنغال بقيادة الحكم الدولي ماكيت ندياي، لإدارة المباراة التي ستجمع الأربعاء فريقي مولودية وجدة ونهضة بركان" بالدوري.

وتعد هذه المرة الأولى التي يدير فيها طاقم حكام أجنبي مباراة بالدوري المغربي.

ويحتل مولودية وجدة المركز العاشر برصيد 21 نقطة، بينما يحتل نهضة بركان المرتبة السابعة برصيد 24 نقطة، ويتصدر الوداد البيضاوي الترتيب برصيد 36 نقطة.