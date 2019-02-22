طرابزون يعبر غوزتبه بثلاثية في الدوري التركي

حقق فريق طرابزون سبور ، الجمعة، فوزاً ثميناً في الجولة الثالثة والعشرين للدوري التركي لكرة القدم.

وتغلب طرابزون على مضيفه غوزتبه بثلاثة أهداف لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأخير عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر، ويتصدر باشاك شهير الترتيب برصيد 48 نقطة.

وسجل ثلاثية طرابزون، الكولومبي هوغو رودليغا وعبد القادر بارماك وكادو بالخطأ في مرماه في الدقائق ال27 و73 و90، بينما جاء هدف غوزتبه الوحيد عبر دينيز قداح من ضربة جزاء في الدقيقة ال 71.

وفي مباراة ثانية، فاز ريزه سبور على ضيفه ملاطيا بثلاثية نظيفة، سجلها المغربي عاطف شحشوح والكوسوفي فيدات موريكي والبوركيني بريجوسي ناكولما في الدقائق ال 27 و90 و92.

بذلك، ارتفع رصيد ريزه سبور إلى 28 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد ملاطيا عند 34 نقطة في المركز الخامس.