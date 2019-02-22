غلاطة سراي التركي يودع "يوربا ليغ" بعد هزيمته أمام بنفيكا البرتغالي

ودّع فريق غلاطة سراي التركي، الخميس، منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتعادل غلاطة سراي سلبيًا مع مضيفه بنفيكا البرتغالي سلبيًا في إياب دور الـ32 للبطولة القارية. وجاء خروج غلاطة سراي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدف لهدفين. بذلك، انتزع بنفيكا بطاقة العبور والتأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات والفرص من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليودّع غلاطة سراي فعاليات البطولة.