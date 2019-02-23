بفضل ميسي.. برشلونة يحافظ على قمة "الليغا"

حافظ فريق برشلونة، اليوم السبت، على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب برشلونة على مضيفه إشبيلية بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة في القمة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الخامس.

بادر إشبيلية بالتسجيل في الدقيقة ال 22 عبر خيسوس نافاز، وبعدها بأربع دقائق أدرك الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل.

واستعاد إشبيلية التقدم مجددا في الدقيقة ال 42 عبر الأرجنتيني جابرييل ميركادو ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

ورد ميسي بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين ال 67 و85.

ومع حلول الدقيقة ال 90 قدم ميسي هدية إلى الأوروغوياني لويس سواريز الذي أحرز الهدف الرابع لبرشلونة.