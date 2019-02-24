المنتخب التركي للسلة يحل ضيفًا على نظيره الإسباني

يحل المنتخب التركي لكرة السلة للرجال، الاثنين، ضيفًا على نظيره الإسباني في الأسبوع السادس والأخير من مباريات المجموعة (I) في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية لكأس العالم لكرة السلة 2019.

وتبدأ المباراة في الساعة 21:30 بتوقيت تركيا (18:30 تغ.)، في ملعب سانتياغو مارتن أرينا في جزيرة تنريفي الإسبانية، أكبر جزر أرخبيل الكناري في المحيط الأطلسي.

وضمن المنتخب التركي بعد مباريات الأسبوع الرابع في المجموعة الأولى، المشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة (2019)، المقرر تنظيمها في الصين في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 15 سبتمبر/ أيلول.

وكان المنتخب التركي تصدر في الجولة الأولى المجموعة (B) بأربعة انتصارات مقابل هزيمتين، فيما فاز في الجولة الثانية، بأربع مباريات من أصل خمسة، ويحتل المركز الثاني وراء إسبانيا.