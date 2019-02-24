ليفربول يعتلي قمة "البريميرليغ" بتعادل سلبي مع يونايتد

خيم التعادل السلبي، اليوم الأحد، على مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتزع ليفربول قمة ترتيب الدوري بعدما ارتفع رصيده 66 نقطة، بينما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 52 نقطة في المركز الخامس.

وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

بدأت الإصابات مع أندير هيريرا لاعب مان يونايتد، الذي خرج من الملعب في الدقيقة 21، وحل بدلا منه أندرياس بيريرا.

وفي الدقيقة 25 تعرض خوان ماتا لاعب الشياطين الحمر إلى إصابة، أسفرت عن خروجه من الملعب، ليشارك بدلا منه جيسي لينجارد.

ومن ناحية ليفربول تعرض روبرتو فيرمينو للإصابة أيضًا، في الدقيقة 30، ليغادر الملعب، وينزل بدلا منه دانييل ستوريدج.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل زاد لينجارد من معاناة مان يونايتد، بعدما أصيب في الدقيقة 40، ليترك الملعب، ويحل بدلا منه أليكسيس سانشيز.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.