الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ينتخب رئيساً جديداً له في جدة الاثنين

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً غير عادي، الاثنين القادم، في مدينة جدة السعودية، لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد خلفاً لتركي بن عبد المحسن آل الشيخ الذي قدم استقالته مؤخراً.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الاجتماع سيشهد تزكية رئيس جديد للاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021.

وقالت الوكالة إن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، سيشارك في الاجتماع.

وأضافت أن الاجتماع سيناقش النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2021.