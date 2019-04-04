التركي طوران: ميسي صديق مقرب وعلاقتنا قوية

قال لاعب كرة القدم التركي أردا طوران، لاعب برشلونة الإسباني السابق، الخميس، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي، يعتبر من الأصدقاء المقربين له.

وفي حديث لشبكة "سي إن إن" التركية، قال طوران "ميسي صديق مقرب بالنسبة إلي، وكانت وما زالت تربطني به علاقة قوية".

وأضاف: "لا يزال لدي تواصل بكل من نيمار وداني ألفيس وبيكيه. منذ فترة قابلت بيكيه مع رئيس الاتحاد التركي للتنس، وكذلك مع مسؤولي الخطوط التركية الجوية، بيكيه كان يحاول تنظيم كأس ديفيز للتنس في تركيا، وكنت أساعده في ذلك".

وعلى المستوى الرياضي، تحدث عن أنه لم يأخذ فرصا كثيرة مع المدرب إرنستو فالفيردي، بخلاف فترة المدرب لويس إنريكي، قائلًا: "تحت قيادة لويس إنريكي، كنت الرجل رقم 12 في الفريق، هكذا كان يتعامل معي، كانت لدي فرص عديدة".

وأوضح "فالفيردي لم يعطني كثيرا من الفرص، لقد رحلت لأنني لم أكن سعيدا".

وانتقل طوران الموسم الماضي إلى باشاك شهير التركي، على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مع خيار التمديد.