طرابزون سبور يواصل انتصاراته في الدوري التركي

واصل فريق طرابزون سبور، الجمعة، انتصاراته للمباراة الثالثة في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

واكتسح طرابزون ضيفه أنطاليا سبور بأربعة أهداف لهدف، في افتتاح مباريات الجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

تقدم أنطاليا سبور بهدف عن طريق الفرنسي سليمان دوكارا في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.

وقلب طرابزون تأخره لفوز برباعية سجلها، النيجيري أنطوني نواكايمي والغاني كاليب أوكوبان وأولجاي شاهان ومرات أكبينار في الدقائق ال 21 و58 و67 و90 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل طرابزون سبور المركز الرابع برصيد 46 نقطة، فيما تجمد رصيد أنطاليا سبور عند 35 نقطة في المركز السابع.

ويتصدر المسابقة فريق إسطنبول باشاك شهير برصيد 58 نقطة بفارق 6 نقاط عن غلاطة سراي.