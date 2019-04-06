السنغالي دياني يقود غلاطة سراي لعبور ملاطيا سبور في الدوري التركي

قاد السنغالي مباي دياني المحترف في غلاطة سراي، اليوم السبت، فريقه لعبور ضيفه ملاطيا سبور بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد غلاطة سراي إلى 55 نقطة في الوصافة بفارق ثلاث نقاط خلف باشاك شهير المتصدر، بينما تجمد رصيد ملاطيا سبور عند 37 نقطة في المركز الخامس.

أنهى غلاطة سراي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله دياني في الدقيقة ال45.

وفي الوقت الذي بحث فيه ملاطيا سبور عن التعادل، أضاف دياني الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة ال 50.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لغلاطة سراي في الدقيقة ال 89 نفذها دياني في الشباك محرزًا الهدف الثالث له ولفريقه.