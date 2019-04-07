اتحاد "التضامن الإسلامي" يبحث استعدادات دورة الألعاب بتركيا 2021

بحث الاتحاد الرياضي لـ"التضامن الإسلامي"، الأحد، استعدادات دورة الألعاب الخامسة المقرر إقامتها في تركيا 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ29 لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي انعقد، اليوم، بمدينة جدة السعودية.

ووفق بيان للاتحاد، اطلع أعضاء المكتب على محضر الاجتماع الثامن والعشرين وتمت المصادقة عليه، فيما تم استعراض مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بشأن الترشح لمنصب رئيس الاتحاد للفترة 2019-2021.

كما تم استعراض تقرير بطولة التضامن الدولية الخامسة لرفع الأثقال، التي أقيمت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالقاهرة.

إلى جانب استعراض تقرير بطولة التضامن الدولية الثالثة للسهام، التي أقيمت في فبراير/شباط 2019 بمدينة دكا.

ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد، الاثنين، لتزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيسًا للاتحاد خلال الفترة 2019-2021 خلفاً لتركي آل الشيخ والذي قدم استقالته مؤخراً.