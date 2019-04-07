فنربهتشه يكتفي بالتعادل مع أنقرة غوجو في الدوري التركي

اكتفى فريق فنربهتشه، اليوم الأحد، بالتعادل مع مضيفه أنقرة غوجو بهدف لكل منهما في الجولة السابعة والعشرين للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد فنربهتشه إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف عن أنقرة غوجو، ويتصدر باشاك شهير الترتيب برصيد 58 نقطة.

نجح أنقرة غوجو في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله النيوزيلندي تايلر بويد في الدقيقة ال 42.

وفي الوقت الذي بحث فيه فنربهتشه عن التعادل، كثف لاعبو أنقرة غوجو من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

وجاءت الدقيقة ال 67 لتشهد هدف التعادل لفنربهتشه عن طريق حسن علي كالديريم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.