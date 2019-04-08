بطولة أوروبا لرفع الأثقال.. ثلاث فضيات وثلاث برونزيات لتركيا

فاز المنتخب التركي بثلاث ميداليات فضية ومثلها برونزية، الأحد، في منافسات بطولة أوروبا لرفع الأثقال المقامة في جورجيا.

وشارك من المنتخب التركي الرياضيون "بنيامين سيزار" و"فردي خردل" و"عائشة غُل تشوبان باشول"، في منافسات اليوم الثاني للبطولة المقاومة بمدينة باطومي الجورجية.

وفاز سيزار بميدالية فضية بعدما تمكن من رفع 132 كغم، في رفعة الخطف لوزن 61 كغم بفئة الرجال.

وتمكن الرياضي التركي من رفع 283 كغم في الإجمال ليفوز بفضية ثانية.

من جهته فاز خردل ببرونزية في رفعة الخطف بـ127 كغم، وفضية في رفعة النتر بـ155 كغم، وبرونزية ثانية في الإجمال بـ282 كغم.

وبفئة النساء لوزن 55 كغم، فازت باشول ببرونزية في رفعة النتر بعدما تمكنت من رفع 106 كغم.

ويمثل 20 رياضيا تركيا في البطولة التي تنتهي فعالياتها في 13 أبريل/نيسان الحالي.