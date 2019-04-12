الموت يُغيّب "جان بارتو" أحد أساطير كرة القدم التركية

توفي، الخميس، لاعب كرة القدم التركي الشهير، أحد أساطير فريق "فنربهتشه"، جان بارتو، عن عمر يناهز 83 عامًا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن نادي "فنربهتشه"، أشار فيه إلى أهمية التاريخ الذي صنعه بارتو سواء لفريق كرة القدم بالنادي، أو للمنتخب الوطني؛ كلاعب خط وسط.

وشدد البيان على أن "خسارتنا كبيرة بوفاة اللاعب بارتو، ولا يسعنا إلا أن نطلب له الرحمة من الله تعالى، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

بدروه نشر وزير الشباب والرياضة التركي، محمد محرم قصاب أوغلو، رسالة عزاء على رحيل اللاعب، نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وقال الوزير في رسالته "لقد تلقيت بحزن بالغ نبأ وفاة أحد أساطير الرياضة التركية، ونادي فنربهتشه، أسأل الله تعالى أن يرحمه، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وولد جان بورتو عام 1936 بمدينة إسطنبول، ولعب لمنتخب بلاده لفترة طويلة امتدت بين عامي 1956-1969، ويعتبر أول لاعب تركي يدخل الدوري الأوروبي، حيث لعب في الخارج لثلاث أندية إيطالية، هي فيورنتينا عام 1961، وفينزيا عام 1962، ولاتسيو الذي بدأ العب فيه عام 1964 حتى 1967.

أما داخل تركيا فلم يلعب سوى لنادي "فنربهتشه" بين عامي 1956-1961 في البداية، ثم احترف بالخارج ليعود ثانية لذات النادي ويبقى معه منذ عام 1967 حتى عام 1970 الذي أعلن فيه اعتزاله، واتجه للعمل الصحفي والإعلامي.

ولعب بارتو بقميص فنربهتشه 326 مبارة سجل فيها 162 هدفًا.

ومن المفارقات المثيرة في حياة هذا اللاعب أن علاقته بالرياضة بدأت كلاعب كرة سلة، حيث ارتدى قميص المنتخب الوطني التركي لكرة السلة 6 مرات في بطولات مختلفة.