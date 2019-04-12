تشيلسي يتحرك ضد أفراد من مشجعيه وجهوا لصلاح نعوتاً عنصرية

أدان تشلسي الإنكليزي "السلوك التمييزي البغيض" لبعض من مشجعيه بحق مهاجمه السابق لاعب ليفربول الحالي المصري محمد صلاح، وذلك وسط تقارير تتحدث عن منعه ثلاثة منهم من حضور مباراة الخميس ضد مضيفه سلافيا براغ التشيكي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وحدد فريق الأمن التابع للنادي اللندني المشجعين عبر شريط فيديو نشر على تويتر يظهرهم وهم يغنون أغنية مهينة عن مهاجم تشلسي السابق صلاح تنعته بالـ"مُفجِر" وما يحمله ذلك من اشارات الى أنه مسلم وعربي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام البريطانية.

وقال تشلسي في بيان: "يجد نادي تشلسي جميع أشكال السلوك التمييزي بغيضة وحيثما توجد أدلة واضحة عن تورط حاملي التذاكر الموسمية لتشلسي أو أعضاء في مثل هذا السلوك، سنتخذ أقسى إجراء ممكن بحقهم".

وتابع بعد المباراة التي فاز بها على سلافيا براغ 1-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية، "مثل هؤلاء الأفراد يشكلون إحراجا للغالبية العظمى من مشجعي تشلسي الذين لن يتسامحوا معهم في ناديهم".

وأيد المدرب الإيطالي لتشلسي ماوريتسيو ساري الموقف الصارم الذي صدر عن النادي اللندني، قائلا بعد مباراة الخميس "لا أريد التحدث عن هذا لأني لم أر الفيديو. نعم، أعتقد أنه من المناسب (أن يتخذ النادي إجراءات بحق هؤلاء المشجعين)، لكن عليكم أن تسألوا النادي (بخصوص هذه المسألة). اتخذ قرارا قويا للغاية وأعتقد أنه محق".

كما توجه ليفربول بالشكر الى تشلسي على رد فعله السريع على الفيديو، وقال في بيان أنهم يعملون مع شرطة ميرسيسايد لمحاولة التعرف على هؤلاء المشجعين.

وفي بيانه الخميس، قال ليفربول الذي يتحضر للقاء تشلسي الأحد في الدوري الممتاز على ملعبه "أنفيلد" ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين، أن "هناك فيديو يتم تداوله عبر الإنترنت، ويتضمن هتافات عنصرية تستهدف أحد لاعبينا، إنه أمر خطير ومقلق".

وأفاد أنه "في ما يتعلق بهذا الحادث الأخير، يعمل النادي مع شرطة ميرسيسايد للتأكد من الحقائق حول هذه اللقطة بهدف التعرف على الأفراد الذين يظهرون فيها. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل مباشرة مع نادي تشلسي في هذا الشأن. نشكرهم على إدانتهم والتزامهم العمل بشكل عاجل لتحديد هوية أي شخص مسؤول".

وسبق أن لعب صلاح مع تشلسي من كانون الثاني/يناير 2014 حتى كانون الثاني/ يناير 2015 دون أن يفرض نفسه، فانتقل الى إيطاليا للعب مع فيورنتينا على سبيل الاعارة ثم روما الذي تعاقد معه نهائيا لموسم 2016-2017، قبل العودة الى الدوري الإنكليزي من بوابة ليفربول الذي توج في موسمه الأول معه بلقب أفضل لاعب في الدوري الممتاز وأفضل هداف.