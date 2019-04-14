التعادل الإيجابي يحسم ديربي إسطنبول بين غلاطة سراي وفنربهتشه

اكتفى فريقا فنربهتشه وغلاطة سراي، الأحد، بالحصول على نقطة في الدوري التركي لكرة القدم. وتعادل فنربهتشه مع ضيفه غلاطة سراي بهدف لكل منهما في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية. بهذا التعادل، ارتفع رصيد فنربهتشه إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد غلاطة سراي إلى 56 نقطة في الوصافة بفارق أربع نقاط خلف باشاك شهير المتصدر. وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي. وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بادر غلاطة سراي بالتسجيل في الدقيقة 66 عن طريق النيجيري هنري أونيكورو. ولم تدم فرحة لاعبي غلاطة سراي بالتقدم طويلًا، ففي الدقيقة 71 أدرك فنربهتشه التعادل عبر المقدوني إليف إلماس. وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.