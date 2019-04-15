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تركيا تحصد 16 ميدالية بينها 6 ذهبيات ببطولة أوروبا للمصارعة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.04.2019 12:45
آخر تحديث في 15.04.2019 13:01
تركيا تحصد 16 ميدالية بينها 6 ذهبيات ببطولة أوروبا للمصارعة

أحرزت تركيا 16 ميدالية بينها 6 ذهبيات في بطولة أوروبا للمصارعة التي أقيمت في العاصمة الرومانية بوخارست.

وقال بيان لاتحاد المصارعة التركي، إن تركيا أنهت البطولة بـ16 ميدالية بينها 6 ذهبيات وفضيتين و8 برونزيات.

وأضاف أن 7 من الميداليات أحرزتها تركيا في المصارعة الحرة للرجال و4 للسيدات و5 في المصارعة الرومانية.

كانت تركيا حققت 13 ميدالية في نسخة العام الماضي من البطولة ذاتها التي أقيمت في داغستان، بينها 5 ذهبيات و8 برونزيات.

وفي المصارعة الرومانية، حلت تركيا في المرتبة الثانية بعد جمع 132 نقطة، فيما جاءت روسيا بالمرتبة الأولى بـ192 نقطة، وأذربيجان في المرتبة الثالثة بـ76 نقطة.

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