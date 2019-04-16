انطلاق سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية العابر للقارات

انطلق في مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بنسخته الـ 55.

وجرى إطلاق شارة البدء للجولة الأولى في ميدان "السلطان أحمد" الشهير، بمشاركة مسؤولين أتراك.

ويتنافس في السباق المؤلف من 6 مراحل، 119 دراجا من 17 فريقا.

وتقام الجولة الأولى الممتدة على مسافة 156.7 كم. بين ولايتي إسطنبول وتكيرداغ (غرب).

وتختتم فعاليات السباق يوم 21 أبريل/ نيسان الجاري في إسطنبول.

جدير بالذكر أن سباق الدراجات الهوائية، الذي يجري برعاية رئاسة الجمهورية، بدأ تنظيمه عام 1963 تحت اسم سباق مرمرة للدراجات، وأخذ الطابع الدولي للمرة الأولى عام 1965.

واعتبارًا من العام 2017، قرّر الاتحاد الدولي للدراجات إدراج السباق، على تقويمه لمسابقات الجولات العالمية للدراجات الهوائية.

ويتميز هذا السباق بأنه الوحيد العابر للقارات في العالم لأنه يتم بين طرفي المدينة الآسيوي والاوروبي.