الهولندي ياكوبسن يفوز بالجولة الثالثة من سباق الرئاسة التركية للدرجات الهوائية

فاز الدرّاج الهولندي "فابيو ياكوبسن" متسابق فريق "ديسباونيك - كويك ستب" البلجيكي، بالجولة الثالثة من سباق رئاسة الجمهورية التركية للدراجات الهوائية في نسخته الـ 55.

وقطع ياكوبسن (22 عاما)، مسافة الجولة الثالثة البالغة 122,6 كيلومترًا بين ولاية جناق قلعة ومنطقة أردميت بولاية باليكسير (غرب)، في ساعتين و50 دقيقة و12 ثانية.

وحلّ الدرّاج الإيرلندي سام بينيت، متسابق فريق "بورا-هانزجروهي" الألماني في المرتبة الثانية، فيما جاء البريطاني مارك كافينديش من فريق "ديمنسون داتا" بالمركز الثالث.

وبهذه النتائج احتل الدرّاج الإيرلندي بينيت، المرتبة الأولى في الترتيب العام للجولات الثلاث الأولى، بفوزه في الجولتين الأولى والثانية.

وتستمر الجولة الرابعة من السباق غدًا الجمعة، بين ولايتي باليكسير وبورصة بمسافة 194.3 كيلو مترا

والثلاثاء الماضي، انطلق في إسطنبول، سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بنسخته الـ 55.

ويتنافس في السباق المؤلف من 6 مراحل، 119 دراجا من 17 فريقا.

وتقام الجولى الأولى الممتدة على مسافة 156.7 كم. بين ولايتي إسطنبول - تكيرداغ(غرب).

وتنتهي المرحلة الأخيرة من السباق الذي يبلغ إجمالي طول مساره 993.4 كيلو متراً، في 21 أبريل/نيسان الجاري بمدينة إسطنبول.

جدير بالذكر أن سباق الدراجات الهوائية، الذي يجري برعاية رئاسة الجمهورية، بدأ تنظيمه عام 1963 تحت اسم سباق مرمرة للدراجات، وأخذ الطابع الدولي للمرة الأولى عام 1965.

واعتبارًا من عام 2017، قرّر الاتحاد الدولي للدراجات إدراج السباق، على تقويمه لمسابقات الجولات العالمية للدراجات الهوائية.