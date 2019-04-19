المرحلة الثالثة لمسابقة "أقوى رجل في العالم" تنطلق في ألانيا التركية

انطلقت في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، الجمعة، المرحلة الثالثة من بطولة "دوري الأبطال لأقوى رجل" (أقوى رجل بالعالم)، بمشاركة 12 رياضيا. وبدأت المرحلة المقامة بمنطقة ألانيا في الولاية، بمسابقة رفع أحجار رخام تراوح أوزانها بين 100 و110 و120 و130 كيلوغراما.

واحتل الألماني دنيس كولروس، المركز الأول بحصوله على 12 نقطة، بعد تمكنه من رفع أول 3 أحجار بأفضل زمن، تلاه الأمريكي ترافيس أورتماير، بـ 11 نقطة، ثم الهولندي أليس مونين، بـ 10 نقاط. وفي مسابقة أطول زمن لحمل برميل مليء بالبرتقال يزن 25 كيلوغراما، فاز "أورتماير"، بالمركز الأول، تلاه "كولروس" ثم "مونين".

وفي تصريح للصحفيين، أوضح مسؤول تنظيم المسابقة في "ألانيا" شكري جيمرين، أن مسابقات البطولة تجري في 13 بلدا. وأوضح جيمرين، أنه يتم تحديد أقوى رجل في العالم، بحسب النقاط التي يحصل عليها الرياضيون بعد إكمال كافة المسابقات.

وأشار إلى أن إقامة المسابقة في ألانيا تعد فرصة للترويج للمنطقة، قائلا: "تبث البطولة في أكثر من 150 قناة تلفزيونية من أكثر من 90 بلدًا حول العالم بشكل منتظم". ولفت جيمرين، إلى أن البطولة ستتواصل السبت، بإقامة 3 مسابقات.

تجدر الإشارة أن البطولة تتألف من 16 مرحلة، وانطلقت يناير/ كانون الثاني الماضي، في النرويج، وتختتم ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في الهند.