انطلاق الجولة الرابعة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية

انطلقت في ولاية باليكسير غربي تركيا، اليوم جمعة، الجولة الرابعة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (TUR 2019) بنسخته الـ 55.

وأطلق شارة بدء الجولة الرابعة من ميدان أتاتورك، رئيس البلدية يوجال يلماز، ورئيس اتحاد الدراجات الهوائية التركية إرول كوجوك باكرجي.

وتعد الجولة الرابعة هي الأطول بين مراحل سباق رئاسة الجمهورية، حيث تبلغ مسافتها 194.3 كيلو متر وتنتهي في ولاية بورصة، فيما يبلغ إجمالي طول المسار 993.4 كيلو متراً.

وكان الدرّاج الإيرلندي سام بينيت، من فريق "بورا-هانزجروهي" الألماني، فاز بالجولتين الأولى والثانية من السباق بينما فاز في الجولة الثالثة الهولندي فابيو جاكوبسين من فريق ديكيونينك كويك-ستيب البلجيكي.

وتنتهي المرحلة الأخيرة من السباق الذي يشارك فيه 119 رياضيا من 17 فريقًا، في 21 أبريل/نيسان الجاري بمدينة إسطنبول.

جدير بالذكر أن سباق الدراجات الهوائية، الذي يجري برعاية رئاسة الجمهورية، بدأ تنظيمه عام 1963 تحت اسم سباق مرمرة للدراجات، وأخذ الطابع الدولي للمرة الأولى عام 1965.

واعتبارًا من العام 2017، قرّر الاتحاد الدولي للدراجات إدراج السباق، على تقويمه لمسابقات الجولات العالمية للدراجات الهوائية.