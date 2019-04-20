غلاطة سراي يسحق قيصري سبور ويواصل الضغط على باشاك شهير المتصدر

واصل فريق غلاطة سراي، السبت، الضغط على إسطنبول باشاك شهير متصدر الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وقلب غلاطة سراي تأخره بهدف أمام ضيفه قيصري سبور لفوز بثلاثية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة المحلية.

تقدم قيصري سبور بهدف عن طريق الأوكراني أرتيم كرافتس في الدقيقة ال 15 من زمن اللقاء.

وعاد غلاطة سراي بثلاثية عبر السنغالي مباي دياني (هدفين) الثاني له من ضربة جزاء والياباني يوتو ناغاتومو في الدقائق ال 16 و42 و45 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل غلاطة سراي المركز الثاني برصيد 59 نقطة بفارق نقطتين خلف إسطنبول باشاك شهير.

فيما تجمد رصيد قيصري سبور عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي نفس الجولة، تغلب إيزوروم على مضيفه غوزتبه بهدف نظيف.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، تايلان أنتاليالي في الدقيقة ال 25 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى إيزوروم للمركز السادس عشر برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة عن غوزتبه.