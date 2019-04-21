رونالدو مستمر في يوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل

حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الأحد، مسألة بقائه ضمن صفوف الفريق الكروي من عدمه في الموسم المقبل.

وفي تصريح صحفي، قال رونالدو "لم تكن الأمور جيدة بالنسبة إلي وإلى فريقي بعد الخروج من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، حيث إنها تعتبر البطولة المفضلة لي، لكن العام المقبل سيكون أفضل".

وأضاف " أنا باقٍ في يوفنتوس بنسبة 100 % ولن أرحل كما تردد مؤخرا".

وأوضح "أنا سعيد بالتتويج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في أول مواسمي معه، وسأحاول جاهدًا معه لحصد المزيد من البطولات والألقاب".

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن رغبة رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس بعد الفشل في انتزاع لقب دوري أبطال أوروبا.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.