بلدية أكهيصار سبور يتأهل لنهائي كأس تركيا

تأهل فريق بلدية أكهيصار سبور، الأربعاء، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس تركيا لكرة القدم.

وتغلب بلدية أكهيصار سبور على ضيفه عمرانية سبور بهدف نظيف في إياب المربع الذهبي للبطولة.

وجاء تأهل بلدية أكهيصار سبور للنهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدف دون رد.

بذلك، ينتظر بلدية أكهيصار سبور في النهائي الفائز من لقاء غد الخميس بين فريقي ملاطيا سبور وغلاطة سراي.

أنهى بلدية أكهيصار الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الألباني سوكول سيكاليشي في الدقيقة ال 37.

بعدها بحث لاعبو عمرانية سبور عن التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.