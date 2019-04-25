محمد صلاح خارج التشكيلة المثالية لبريميرليغ

أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية للمحترفين، الخميس، التشكيلة المثالية بالدوري المحلي (البريميرليغ) ، عن موسم 2018-2019.

وشهدت القائمة استبعاد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي من تشكيلة العام الحالي، كما احتكر لاعبو ليفربول ومانشستر سيتي التشكيلة المثالية، باستثناء الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.

ووفقًا لموقع الرابطة الإنجليزية على شبكة الإنترنت، فإنه تم الكشف عن التشكيلة المثالية للموسم الحالي الذي قارب على الانتهاء.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمي: إيدرسون (مانشستر سيتي).

في خط الدفاع: الفرنسي إيميرك لابورتي (مانشستر سيتي)، و ترنت ألكساندرأرنولد والهولندي فيرجيل فان ديك والاسكتلندي أندرو روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، والبرازيلي فيرناندينيو والبرتغالي برناندو سيلفا (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، ورحيم سترلينغ والألماني ليروي سانييه (مانشستر سيتي).