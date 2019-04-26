المشاركات في بطولة إسطنبول للتنس يقدمن مباراة استعراضية أمام "آيا صوفيا"

قدمت لاعبات مشاركات في ​بطولة ​كأس إسطنبول للتنس​​ الفردي للسيدات، الجمعة، مباراة استعراضية أمام ساحة السلطان أحمد المقابل لمتحف آيا صوفيا بإسطنبول.

وتقام بطولة كأس إسطنبول للتنس الفردي للسيدات بالمدينة التركية بين 22 و28 أبريل/ نيسان الحالي.

وشاركت في المباراة الاستعراضية، كل من الأسترالية مونيك آدامزاك، والروسية ألكسندرا بانوفا، والهندية براثانا ثومبير، والأسترالية جيسيكا مور.

وقالت جيسيكا مور، إن البطولة أتاحت لها التعرف على النسيج التاريخي لمدينة إسطنبول عن قرب.

وأعربت "مور" عن إعجابها الكبير بأصناف الأطعمة وثقافة المدينة التي وصفتها بالأصيلة.

من جانبها قالت ألكسندرا بانوفا، إن زيارة إسطنبول تبعث السرور في النفوس.

من ناحيتها قالت مونيك آدامزك، إن جميع الرياضيات في البطولة سعيدات للغاية، معربة عن شكرها لمنظمي البطولة.

وأضافت أن زيارتها إلى إسطنبول هي الأولى من نوعها، قائلة "في الواقع لقد شعرت بسرور كبير لزيارتي إلى هذه المدينة".

من جانبها قالت براثانا ثومبير، إنها سعيدة لمشاركتها في البطولة، مشيرة إلى أن زيارة مسجد السلطان أحمد ومتحف آيا صوفيا كانت على لائحة الأمكان التي وضعتها لزيارتها مسبقا.