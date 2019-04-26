باشاك شهير يخسر ويحافظ على قمة الدوري التركي

تلقى فريق باشاك شهير، الجمعة، الهزيمة الرابعة له في الموسم الحالي للدوري التركي لكرة القدم.

وخسر باشاك شهير من ضيفه غوزتبه بهدفين دون رد في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.

ورغم الهزيمة، حافظ باشاك شهير على القمة حيث تجمد رصيده عند 62 نقطة، بينما ارتفع رصيد غوزتبه إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر.

أربك غوزتبه حسابات أصحاب الديار بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة السابعة عبر الإنجليزي كاميرون جيروم.

بعدها بحث لاعبو باشاك شهير عن التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم غوزتبه بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه باشاك شهير عن التعادل، كثف لاعبو غوزتبه من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

وجاءت الدقيقة 85 لتشهد معها الهدف الثاني لغوزتبه عن طريق دينيز قداح، ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.