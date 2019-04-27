القائمة الرئيسية
رياضة
القائمة الرئيسية

فنربهتشه يواصل نزيف النقاط في الدوري التركي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 27.04.2019 23:53
فنربهتشه يواصل نزيف النقاط في الدوري التركي

واصل فريق فنربهتشه، السبت، مسلسل إهدار النقاط في الموسم الحالي للدوري التركي لكرة القدم.

وتعادل فنربهتشه مع ضيفه طرابزون سبور بهدف لكل منهما في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد فنربهتشه عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما ارتفع رصيد طرابزون سبور إلى 53 نقطة في المركز الرابع، ويتصدر باشاك شهير الترتيب برصيد 62 نقطة.

نجح طرابزون سبور في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدما بهدف دون رد، أحرزه يوسف يازيسي في الدقيقة 16.

بعدها أدرك فنربهتشه التعادل في الدقيقة 92 عبر الفرنسي ماثيو فالوبينا ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق في إطار بطولة العالم للمدارس للشطرنج، المقامة بمدينة أنطاليا، جنوبي...
مختارات