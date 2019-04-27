فنربهتشه يواصل نزيف النقاط في الدوري التركي

واصل فريق فنربهتشه، السبت، مسلسل إهدار النقاط في الموسم الحالي للدوري التركي لكرة القدم.

وتعادل فنربهتشه مع ضيفه طرابزون سبور بهدف لكل منهما في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد فنربهتشه عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما ارتفع رصيد طرابزون سبور إلى 53 نقطة في المركز الرابع، ويتصدر باشاك شهير الترتيب برصيد 62 نقطة.

نجح طرابزون سبور في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدما بهدف دون رد، أحرزه يوسف يازيسي في الدقيقة 16.

بعدها أدرك فنربهتشه التعادل في الدقيقة 92 عبر الفرنسي ماثيو فالوبينا ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.