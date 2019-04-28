بشيكطاش يكتسح أنقرة غوجه برباعية في الدوري التركي

تغلب فريق بشيكطاش، الأحد، على ضيفه أنقرة غوجو بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثلاثين للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد بشيكطاش إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أنقرة غوجه عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر، ويتصدر باشاك شهير الترتيب برصيد 62 نقطة.

بادر بشيكطاش بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق براق يلماز ليربك به حسابات المنافس.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل، ليخرج بشيكطاش متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أضاف بشيكطاش الهدف الثاني في الدقيقة الـ 54 عبر الكرواتي دوماغوي فيدا.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبشيكطاش في الدقيقة الـ 63 نفذها يلماز في المرمى مسجلًا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وقلص أنقرة غوجه النتيجة بإحرازه للهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 79 عبر المالي هادي ساكو.

واختتم بشيكطاش الرباعية في الدقيقة الـ 81 عن طريق الصربي آدم لياييتش ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.