وفاة مهاجم تشيكي في حادث حافلة تقل لاعبي فريق ألانيا سبور التركي

أعلن فريق ألانياسبور، خامس الدوري التركي لكرة القدم، الاثنين، وفاة لاعب وسطه المهاجم الدولي التشيكي جوزيف سورال في حادث حافلة خلال العودة من قيصري حيث خاض مباراة في الدوري ضد قيصري سبور (1-1).

وأوضح نادي ألانياسبور في بيان أن "لاعبنا التشيكي جوزيف سورال الذي تعرض لإصابة خطيرة في حادث حافلة صغيرة كانت تقل سبعة من لاعبينا (...)، لم يتم إنقاذه على الرغم من كل الجهود المبذولة في المستشفى".

ووقع الحادث ليلة الأحد الاثنين بعد عودة ألانياسبور في رحلته لمواجهة قيصري سبور (1-1) في المرحلة الثلاثين من الدوري التركي.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن سورال (28 عاما) وستة من زملائه في الفريق اختاروا استئجار حافلة صغيرة خاصة مع سائق للعودة إلى ألانيا، فيما عاد بقية اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على متن حافلة الفريق أو سياراتهم الخاصة.

ووفقًا للمصدر ذاته، أصيب اللاعبون الستة الآخرون في الحافلة بجروح طفيفة. وتم احتجاز سائق الحافلة الصغيرة وفتح تحقيق.