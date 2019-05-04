تركيا تتصدر اليوم الثالث من سباق "ميزوبوتاميا" للدراجات الهوائية

فاز الرياضي التركي جبرائيل شكار، بالمركز الأول في منافسات اليوم الثالث من سباق "ميزوبوتاميا" الدولي للدراجات الهوائية.

وجرت منافسات السبت، على خط ولايتي كليس ـ غازي عنتاب، على مسافة 118 كيلومترا.

وحل في المركز الثاني، التركي أحمد أوركن، فيما جاء ثالثا، البيلاروسي صامويلو برانيسلاو.

وعلى صعيد الترتيب العام في البطولة، حافظ كل من التركي أونور بلقان، على صدارته، والألماني آرون غروسر، والتركي أوركن، على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتختتم منافسات البطولة الأحد، على مسار "يافوز إيلي ـ غازي عنتاب".

ويبلغ إجمالي مسافة السباق 620 كيلومترا، وتمتد عبر ولايات ماردين، وشانلي أورفة، وغازي عنتاب.

وينظم السباق من قبل الاتحاد التركي للدراجات الهوائية، بالتعاون مع رئاسة مشروع تنمية جنوب الأناضول.

ويشارك في السباق 65 دراجا، بينهم 5 أتراك.