الحكم الدولي التركي تشاكر يدير مباراة ليفربول وبرشلونة بدوري الأبطال

يدير الحكم الدولي التركي جُنيد تشاكر مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريقي ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد التركي لكرة القدم في موقعه على الانترنت، الأحد.

وأشار البيان إلى أن طاقم تحكيم المباراة التي ستقام الثلاثاء على أرض ملعب النادي الإنكليزي "أنفيلد رود"، سيضم إلى جانب تشاكر كلًا من الحكمين التركيين بهاء الدين دوران وطارق أونغون.

وأضاف البيان إلى أن الحكم الرابع سيكون البرتغالي أرتور يوريس دياس.

جدير بالذكر أن تشاكر يدير مباريات في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2010-2011، وهذه المباراة رقم 44 له في البطولة.

وكان برشلونة فاز على ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف للا شيء في المباراة التي أقيمت الأربعاء على أرض ملعبه "كامب نو".