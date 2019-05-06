ليفربول بلا صلاح وفيرمينو في الإياب أمام برشلونة

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول لليفربول الإنجليزي، الاثنين، أن فريقه سيفتقد جهود الثنائي المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة المقررة مساء الثلاثاء، قال كلوب: "صلاح لن يكون متاحًا لنا وكذلك فيرمينو، لن يستطيع صلاح المشاركة وفقًا للرؤية الطبية، ولكن أطمئن الجميع فهو في حالة جيدة".

وأضاف: "صلاح عانى ارتجاجا في الجمجمة ولذلك لابد أن يخضع للراحة، لكنه معنا في مباراة الأحد المقبل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ)".

وشدد على أن فريقه في موقف صعب فهو يحتاج إلى الفوز برباعية نظيفة على برشلونة بعد أن فاز عليه الفريق الإسباني في مباراة الذهاب بثلاثية وزادت الأمور صعوبة بغياب صلاح وفيرمينو.

واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "سنحاول الفوز بالمباراة. لا نمر بأفضل أوقاتنا، لكن في حال منحونا الفرصة خلال لحظة ما للتأهل للنهائي، سنحاول استغلالها".

ويستضيف ليفربول الثلاثاء فريق برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.