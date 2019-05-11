موصلاح يتطلع إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

يراهن نجم الكرة المصري محمد صلاح، المحترف في ليفربول، على التتويج بلقب الموسم الحالي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني، السبت، قال صلاح: "كان أمرًا لا يصدق بالتأهل إلى النهائي القاري للعام الثاني على التوالي".

وأضاف: "في الموسم الماضي، تأهلنا للنهائي في روما، لذا لم نتمكن من الاستمتاع به كما حدث في آنفيلد، الآن تأهلنا في ملعبنا على حساب برشلونة، لذلك كان أمرًا رائعًا، مرتين في النهائي على التوالي هو أمر لا يصدق، آمل أن نفوز هذا الموسم".

وأوضح صلاح "في الوقت الحالي، ينصب التركيز بشدة على المباراة النهائية لموسم الدوري الإنجليزي بمواجهة وولفرهامبتون آنفيلد يوم الأحد".

وتابع المصري صلاح تصريحاته قائلًا: "ليفربول لا يزال في المنافسة على اللقب، سوف يحقق الفريق ذلك إذا حصد ثلاث نقاط ولم يتمكن مانشستر سيتي من الفوز على برايتون".

وعن منافسته على صراع هداف الدوري الإنجليزي، قال صلاح: "غدًا سينتهي الدوري الإنجليزي، وسأكون جاهزًا للفوز بها".

ويصطدم ليفربول بنظيره ومواطنه توتنهام في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو/ حزيران المقبل.

ويستضيف ليفربول نظيره وولفرهامبتون غدًا في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي (البريميرليغ)، حيث يمتلك في رصيده 94 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا بفارق هدفين عن زميله السنغالي ساديو ماني، والأرجنتيني سيرغيو أغويرو (مانشستر سيتي)، والغابوني بيير أوباميانغ (أرسنال).