بشيكطاش يتمسك بأمل اللعب في أبطال أوروبا الموسم المقبل

واصل فريق بشيطاش، الاثنين، تمسكه بأمل احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم والتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتغلب بشيكطاش على ضيفه ألانيا سبور بهدفين لهدف، في ختام مباريات الجولة الثانية والثلاثين للمسابقة المحلية.

أحرز هدفي بشيكطاش، الصربي آدم لياييتش والبرتغالي ريكاردو كواريزما في الدقيقتين 11 و55 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف ألانيا سبور الوحيد عن طريق جانير إركين لاعب بشيكطاش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل بشيكطاش المركز الثالث برصيد 62 نقطة بفارق 4 نقاط خلف غلاطة سراي (المتصدر) بفارق الأهداف عن إسطنبول باشاك شهير.

وضمن بشيكطاش المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، إلا أنه لا يزال يمتلك أمل بسيط للعب في أبطال أوروبا فيما إذا فاز بمباراتيه الأخيرتين في الدوري مع خسارة غلاطة سراي أو إسطنبول باشاك شهير لأخر مباراتين، لأنه في حال تساوي النقاط لبشيكطاش مع أي من الفريقين ستكون الأفضلية للثنائي عليه بسبب المواجهات المباشرة.

فيما تجمد رصيد ألانيا سبور عند 42 نقطة في المركز السابع.