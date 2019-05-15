غلاطة سراي يتوج بكأس تركيا للمرة الـ18 في تاريخه

تقوم مجموعة "تركواز" بمعالجة بياناتك الشخصية ونبذل في الوقت نفسه كل جهد ممكن لحماية بياناتك من خلال اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية التي ينص عليها القانون. يمكنك الوصول إلى النص التوضيحي للبيانات الشخصية التي تمت معالجتها عن طريق زيارة صفحة سياسة الخصوصية