غلاطة سراي يتوج بكأس تركيا للمرة الـ18 في تاريخه

انتزع فريق غلاطة سراي، الأربعاء، لقب كأس تركيا لكرة القدم للمرة الثامنة عشرة في تاريخه.
وتغلب غلاطة سراي على بلدية أكهيصار سبور بثلاثة أهداف لهدف في المباراة النهائية للبطولة.
فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
ومع حلول الدقيقة الـ 56 بادر بلدية أكهيصار سبور بالتسجيل عبر الهولندي الفيس مانو.
وجاءت الدقيقة الـ 80 لتشهد التعادل لغلاطة سراي عن طريق سنان جوميس من ضربة جزاء.
وأضاف الجزائري سفيان فيغولي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ 88 و90.