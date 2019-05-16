ريال مدريد يسعى لضم صلاح خلال الانتقالات الصيفية

عاد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) ليدخل من جديد اهتمامات ريال مدريد الإسباني لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يريد تدعيم هجومه من أجل المواسم المقبلة، ويأتي صلاح على رأس الأهداف التي وضعها زيدان للتعاقد معها في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت، أن زيدان معجب بإمكانيات صلاح وقدراته ويريده في الفريق المدريدي الموسم المقبل لتعزيز هجومه.

وأشارت أن زيدان يريد صلاح ليعوض رحيل الويلزي غاريث بيل ليكون صلاح ثاني الصفقات الكبرى بعد البلجيكي إيدين هازارد الذي من المنتظر أن يتم اعلان صفقة انتقاله من تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي خلال أيام.

وأكدت الصحيفة أن الريال يحضر مبلغ ضخم جدا خاصة أن ليفربول لن يترك صلاح بسهولة وسيحصل على مقابل مادي كبير دون الإفصاح عن قيمته.

وأوضحت الصحيفة أنه بناءً على تقرير من "كانال بلس" الفرنسية فإن اتصالات قد دارت بين اللاعب المصري وإدارة الريال من أجل إتمام الصفقة.

وأشارت أن زيدان يريد ثلاثي هجومي ناري الموسم المقبل بوجود الثلاثي صلاح وهازارد والفرنسي كريم بنزيمة.

وأكدت الصحيفة أن الريال يعتمد في هذه الصفقة على شهرة واسم النادي الملكي الكبيرة التي ستغري اللاعب من أجل إتمام الصفقة خاصة وأن صلاح مرتبط بشكل كبير بليفربول وجماهيره وسيكون إقناعه بترك ناديه أمرا صعبا جدا.

تمكن صلاح حتى الآن من تسجيل 26 هدفًا في جميع المسابقات قبل خوضه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي مطلع يونيو / حزيران المقبل.