تركيا تنال البرونزية في بطولة العالم للتايكوندو

حصلت التركية رقية يلدريم، على المركز الثالث، في وزن 49 كيلوغراما، ببطولة العالم للتايكوندو المقامة بمدينة مانشستر الانجليزية.

وتمكنت يلدريم (28 عاما) من بلوغ نصف النهائي بعد تجاوزها الدور الأول دون مباراة، وفوزها بالدور الثاني على منافستها من غواتيمالا يولينا بيدروزا بنتيجة 25-5، وعلى الألمانية إلا آيدن، بنتيجة 23-18 بالدور الثالث، وعلى البريطانية ماديسون مور بالدور ربع النهائي بنتيجة 9-7.

وفشلت يلدريم المتوجة ببطولة أوروبا الأخيرة في بلوغ النهائي بعد خسارتها أمام منافستها التايلندية، الثانية على العالم، بانيبا وونغباتاناكيت، بنتيجة 25-14، ولتكتفي بالميدالية البرونزية.

وتعتبر هذه البرونزية، أول ميدالية تحصل عليها يلدريم في بطولة العالم خلال مشاركاتها الست.