طرابزون ينهي آمال بشيكطاش في التأهل لأبطال أوروبا

أنهى فريق طرابزون سبور، السبت، فرص بشيكطاش في اقتناص مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد التغلب عليه بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدفي طرابزون، التشيكي فيليب نوفاك ويوسف يازيسي في الدقيقتين 53 و77.

فيما جاء هدف بشيكطاش الوحيد عن طريق الياباني شينجي كاغاوا في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد بشيكطاش عند 62 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل طرازون سبور المركز الرابع برصيد 60 نقطة.

وفي نفس الجولة، تغلب أنطاليا سبور على ضيفه ملاطيا سبور بثلاثة أهداف دون رد.

أحرز الثلاثية، هارون ألبسوي وميفلوت إيردينتش (هدفين) في الدقائق 45 و55 و65.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ملاطيا عند 47 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتقى أنطاليا للمركز السادس برصيد 45 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

ويتصدر المسابقة فريق غلاطة سراي برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن إسطنبول باشاك شهير.

ويتأهل بطل الدوري لمجموعات دوري أبطال أوروبا، والثاني للدور التمهيدي لنفس البطولة، والثالث لمجموعات الدوري الأوروبي، والرابع والخامس للدور التمهيدي لنفس البطولة.