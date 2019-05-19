أردوغان يهنئ "غلطة سراي" بلقب الدوري التركي لكرة القدم

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، نادي غلطة سراي بتتويجه بلقب الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم في موسمه الحالي 2018-2019.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان عبر حسابه على موقع "تويتر".

وفي وقت سابق الأحد، توّج غلطة سراي بلقب الدوري للمرة الثانية والعشرين في تاريخه والثانية على التوالي، بعد فوزه على ضيفه "باشاك شهير" بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وبهذه النتيجة، ابتعد غلطة سراي بالصدارة وتوج باللقب برصيد 69 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن باشاك شهير قبل جولة من نهاية المسابقة.

وحتى إن خسر غلطة سراي مباراة الجولة الأخيرة وفاز باشاك شهير وتساوى الفريقين في النقاط فإن اللقب ذهب لغلطة سراي بسبب المواجهات المباشرة التي تفوق فيها.

ويعد غلطة سراي أكثر الفرق تتويجًا بلقب الدوري التركي بإجمالي 22 لقبًا بفارق 3 ألقاب عن غريمه التقليدي فنربهتشه فيما حصل بشيكطاش على اللقب 15 مرة وطرابزون سبور 6 مرات وبورصة سبور مرة واحدة.