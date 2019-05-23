"فيفا" يعلن مشاركة 32 منتخبًا بمونديال قطر وليس 48

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، مشاركة 32 منتخبًا في النسخة القادمة لبطولة كأس العالم التي ستقام بقطر عام 2022.

وكان السويسري جياني انفانتينو، رئيس أكبر منظومة لكرة القدم على مستوى العالم، أعلن منذ شهور زيادة عدد المنتخبات المشاركة بمونديال قطر إلى 48 منتخبًا.

ووفقًا لبيان منشور على موقع "فيفا" الاليكتروني، "تم استبعاد فكرة مشاركة 48 منتخبًا في مونديال 2022، ليبقى الحال على ما هو عليه بمشاركة 32 منتخبًا في النسخة القادمة للعرس العالمي".

وأضاف "فيفا"، في بيانه، "بحثنا مع قطر إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة بالمونديال، وذلك من خلال التعاون مع دول مجاورة إلا أن المفاوضات باءت بالفشل".

وكان "فيفا"، يدرس اقتراحًا بمشاركة 48 منتخبًا خلال الفترة الماضية، إلا أن ضيق الوقت قبل البطولة اضطر الاتحاد الدولي إلى الاكتفاء بمشاركة 32 منتخبًا فقط في النسخة المقبلة.

بذلك، سيزيد عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا بداية من كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.