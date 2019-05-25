فريق غلاطة سراي التركي يحتفل بتتويجه بلقب الدوري

انطلقت احتفالات نادي غلطة سراي التركي، السبت، بفوزه بلقب الدوري التركي لكرة القدم للمرة الـ 22 في تاريخه.

ووصل لاعبو الفريق التركي إلى ملعب "تورك تيليكوم" بمدينة إسطنبول، عبر حافلتين مكشوفيتين، حيث يحتفلون بالفوز.

وفي طريق الحافلتين من مرافق "متين أوقطاي" الرياضية(مركز تدريب النادي) إلى الملعب، حيّا اللاعبون الجماهير رافعين أعلام النادي.

فيما رافق بعض المشجعين الحافلتين عبر سياراتهم الخاصة.

والأحد الماضي، توّج غلطة سراي بلقب الدوري للمرة الثانية والعشرين في تاريخه والثانية على التوالي.

ويعد غلطة سراي أكثر الفرق تتويجًا بلقب الدوري التركي بإجمالي 22 لقبًا بفارق 3 ألقاب عن غريمه التقليدي فنربهتشه فيما حصل بشيكطاش على اللقب 15 مرة وطرابزون سبور 6 مرات وبورصة سبور مرة واحدة.