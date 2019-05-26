ذهبية و3 فضيات لتركيا ببطولة العالم للجمباز الفني بالمجر

حصدت تركيا 5 ميداليات، بينها ذهبية، في بطولة العالم للجمباز الفني للشباب، المقامة في المجر.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد التركي للجمباز، الأحد، أن الميداليات الخمس هي ذهبية، و3 فضيات، وبرونزية.

وأشار البيان إلى فوز الرياضي "ميرت إيفي" بالذهبية، عن مسابقة المتوازي، و"ألطان دوغان" بالفضية عن مسابقة حصان المقابض، و"فولكان أردا" بالفضية عن مسابقة المتوازي وبالبرونزية عن مسابقة الحلق، فيما حقق "علي ألطون" الفضية عن مسابقة القفز.

وانطلقت فعاليات البطولة السبت، بمشاركة مختلف اتحادات الجمباز العالمية، وتختتم مساء الأحد.