هل تحرم الإصابة نيمار من المشاركة في بطولة كوبا أميركا؟

استبعد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الأربعاء، فكرة غياب المهاجم نيمار دا سيلفا عن منافسات بطولة كأس كوبا أمريكا التي ستقام ببلاد السامبا.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، "أعلنت اللجنة الطبية للمنتخب البرازيلي أن إصابة نيمار ليست خطيرة بعدما غادر تدريبات الفريق الكروي أمس".

وأضاف البيان "نيمار خضع لفحوصات الثلاثاء في تيريسوبوليس تحت إشراف طبيب منتخب البرازيل رودريجو لاسمار الذي استبعد وجود إصابة خطيرة في الركبة اليسرى للاعب".

بذلك، سيكون نيمار جاهزًا لخوض منافسات كوبا أمريكا مع "راقصي السامبا" التي ستقام الشهر المقبل.

وتخوض البرازيل كوبا أمريكا في المجموعة الأولى بجانب بوليفيا وفنزويلا وبيرو.