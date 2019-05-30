هازارد يقود تشيلسي لإحراز لقب اليوروبا ليغ

تألق النجم البلجيكي ادين هازار فأحرز تشيلسي الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه الكبير على مواطنه وجاره أرسنال 4-1، الاربعاء في المباراة النهائية في العاصمة الأذربيجانية باكو، ليحرمه تذكرة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسجل لتشلسي الفرنسي أوليفييه جيرو (49)، الاسباني بيدرو رودريغيز (60) وهازار (65 من ركلة جزاء و72)، ولأرسنال النيجيري أليكس ايوبي (69).

وهذا اللقب القاري الخامس الكبير لتشلسي بعد دوري الابطال 2012 والدوري الأوروبي 2013 وكأس الكؤوس الاوروبية 1971 و1998، فيما عجز أرسنال عن إحراز لقبه القاري الثاني والاول منذ كأس الكؤوس الاوروبية 1994، وبالتالي ضمان تذكرة التأهل الى مسابقة دوري الابطال.